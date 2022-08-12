В Татарстане капитально отремонтирован участок дороги Тюково – Татарские Ямалы

В Татарстане капитально отремонтирован участок автодороги Тюково – Татарские Ямалы протяженностью 2,4 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Завершены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги на участке от 21 до 23,4 километра в Актанышском районе республики», – говорится в сообщении.

Капитальный ремонт выполнен на средства, предусмотренные программой дорожных работ. Дорога Тюково – Татарские Ямалы относится к четвертой технической категории.