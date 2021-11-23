В Татарстане капитально отремонтирован участок дороги Казань – Оренбург длиной 6 км

В Бавлинском районе Татарстана капитально отремонтировали шестикилометровый участок автодороги Р-239 Казань – Оренбург. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Участок автодороги от 368+500 до 374+500 км находится на границе Татарстана и Башкортостана. Здесь специалисты усилили существующую дорожную одежду методом холодной регенерации и устроили двухслойное покрытие общей толщиной 15 см. Асфальтобетон подобран с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Дорожники также переустроили коммуникации и укрепили обочины», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, для безопасности дорожного движения рабочие установили барьерное ограждение протяженности около 8 км, более 60 дорожных знаков и нанесли разметку термопластиком.

Для жителей деревни Бакалы отремонтировали две остановочные площадки, на которых установили новые металлические автопавильоны, 1,6 км линий электроосвещения и обустроили пешеходные дорожки с перилами и тактильно-рельефными наземными указателями.

Всего в этом году отремонтированы четыре участка автодороги Казань – Оренбург общей протяженностью более 43 км. Они находятся в Алексеевском, Чистопольском, Альметьевском и Бавлинском районах республики.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»