После капремонта проезжая часть дороги Бугульма – Уральск в Татарстане стала шире

В Татарстане завершился капитальный ремонт участка автодороги Бугульма – Уральск протяженностью 2,2 километра. Работы проведены на отрезке от 4,385 до 6,587 км в Бугульминском районе.

Дорожные службы исправили продольный профиль дороги и расширили проезжую часть с использованием грунта, уложили основание с применением регенератора, сообщаили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Кроме того, рабочие уложили нижний слой покрытия из асфальтобетона и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 20,5 тыс. кв. метров, укрепили обочины, установили новые металлические гофрированные трубы. На дороге появилось 35 новых дорожных знаков, 117 сигнальных столбиков и 216 метров барьерного ограждения, а на проезжую часть нанесли разметку.