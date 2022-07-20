news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
20 июля 2022  04:04

В Татарстане капитально отремонтирован участок автодороги Алексеевское – Высокий Колок

news_top_970_100

В Татарстане завершен капитальный ремонт участка автодороги Алексеевское – Высокий Колок. Работы проведены на отрезке с 6,78 по 10​ км в Алексеевском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. 

«Дорожники выполнили полный комплекс работ, предусмотренный проектной документацией. Провели мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, установили дорожные знаки и нанесли разметку», – отметили в министерстве. 

Ремонт участка выполнен по программе дорожных работ. В этом году в Алексеевском районе на реализацию этой программы из республиканского бюджета выделено 27 млн рублей.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100