В Татарстане капитально отремонтирован участок автодороги Алексеевское – Высокий Колок

В Татарстане завершен капитальный ремонт участка автодороги Алексеевское – Высокий Колок. Работы проведены на отрезке с 6,78 по 10​ км в Алексеевском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполнили полный комплекс работ, предусмотренный проектной документацией. Провели мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, установили дорожные знаки и нанесли разметку», – отметили в министерстве.

Ремонт участка выполнен по программе дорожных работ. В этом году в Алексеевском районе на реализацию этой программы из республиканского бюджета выделено 27 млн рублей.