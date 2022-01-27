В Татарстане капитально отремонтировали помещения муниципальных архивов на 41 млн рублей

В восьми архивах муниципальных образований Татарстана проведен капитальный ремонт помещений на сумму более 41 млн рублей. Двенадцать муниципальных архивов оснастили стационарными стеллажами в количестве 651 штуки. Об этом стало известно на итоговом заседании коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

«Программа капитального ремонта позволила увеличить площадь архивов на 467 кв. метров», — отметила председатель Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Она добавила, что увеличена протяженность стеллажных полок муниципальных архивов на 3,5 километра, а ведомственных — на 1,5 километра. «Это особо актуально в условиях пополнения списков источников комплектования муниципальных архивов новыми организациями», — подчеркнула докладчик.

По словам Габдрахмановой, к началу прошлого года все муниципальные архивы, кроме Казанского и Елабужского, были отремонтированы. Начался капитальный ремонт ведомственных архивов в районах.