В Татарстане капитально отремонтировали 49 центров занятости по нацпроекту «Кадры»

Фото: пресс-служба Альметьевского района

В Татарстане завершен капитальный ремонт 49 центров занятости населения в 45 муниципальных образованиях в рамках федеральной программы «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Общий объем финансирования составил более 833,5 млн рублей.

На объектах обновлены инженерные сети, выполнены отделочные работы, установлено современное оборудование и мебель. В центрах созданы комфортные зоны для работы с гражданами, интерактивные банки вакансий, зоны цифровых услуг и детские уголки. Все учреждения теперь полностью доступны для маломобильных групп населения.

Кроме того, в рамках республиканской программы ремонта учреждений социального обслуживания населения обновлен 31 объект в 19 муниципалитетах на сумму свыше 148 млн рублей.