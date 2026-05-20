В Татарстане кафе временно прикрыли за прием на работу мигранта-нелегала

В Мамадыше суд приостановил деятельность местного кафе на 14 суток. Поводом для этого стал тот факт, что хозяин заведения незаконно устроил на работу мигранта, не имеющего разрешения на работу в РФ.

Нарушение было выявлено в ходе проверки, устроенной отделением по вопросам миграции в местном ОМВД. На индивидуального предпринимателя составили соответствующий протокол. После судебного постановления приставы возбудили исполнительное производство. Кафе опечатали, сообщает ГУФССП России по РТ.