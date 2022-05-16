В Татарстане качество зерна на полях будут определять с помощью мобильной лаборатории. Она не имеет аналогов в республике и соседних регионах России, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В текущем году в Центр оценки качества зерна в Татарстане поступила уникальная мобильная лаборатория для исследования качества и безопасности зерна в полях, на токах временного хранения и зернохранилищах», – отметили в министерстве.

Лаборатория оснащена системами водоснабжения, вентиляции, отопления, энергосбережения и охлаждения. Кроме того, в ней имеются необходимые средства измерения, вспомогательное и испытательное оборудование для точного и оперативного анализа качества зерновых, зернобобовых и масличных культур. Все это позволяет провести квалифицированную оценку зерна на месте сбора или хранения урожая.

Специалисты филиала, используя экспресс-анализаторы, могут проверить основные показатели сельхозпродукции, в том числе зараженность вредителями, влажность, примеси, протеин, клейковину.

После проведения испытаний сразу будет выдаваться соответствующий документ. Лаборатория также будет задействована во время проведения государственного мониторинга зерна.