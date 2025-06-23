В Татарстане к выборам Раиса привлекут 22 тыс. специалистов

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В Республике Татарстан продолжается подготовка к выборам Раиса, которые пройдут 14 сентября 2025 года. По информации ЦИК РТ, в организацию кампании будет вовлечено около 22 тысяч человек.

В состав участников входят члены территориальных и участковых избирательных комиссий, сотрудники правоохранительных органов, спасательных служб, а также специалисты, обеспечивающие техническое сопровождение и безопасность.

В Татарстане планируется открыть 2752 избирательных участка, из которых 42 будут расположены в местах временного пребывания граждан. Подготовка кадрового состава, включая обучение членов комиссий, уже стартовала и будет продолжаться до начала голосования.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что масштаб предстоящих выборов требует четкой и слаженной работы тысяч специалистов. Он подчеркнул, что профессионализм каждого участника напрямую влияет на организацию процесса голосования, его комфорт, безопасность и прозрачность. Также он добавил, что комиссия делает все необходимое для качественной подготовки участков и обеспечения комиссий всем необходимым.

Избирательная комиссия республики продолжает системную работу по всем направлениям кампании – от инфраструктурной подготовки до взаимодействия с правоохранительными структурами.