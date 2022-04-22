В Татарстане к весеннему севу приступили Чистопольский и Новошешминский районы. Более 30 муниципалитетов ведут подкормку озимых и многолетних трав. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Дмитрий Яшин на совещании, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По накоплению минеральных удобрений показатель на текущую дату — свыше 63 кг действующего вещества на гектар. В Тетюшском, Заинском, Сармановском районах показатель превышает 100 кг действующего вещества на гектар», – рассказал Яшин.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов добавил, что необходимо подготовить всю кормоуборочную технику, внести коррективы в структуру кормовых площадей, обновить корма.

«Нужно соблюдать технологию при заготовке кормов и уделить особое внимание сбалансированному кормлению животных, воспроизводству стада, а именно искусственному осеменению, сокращению сервисного периода, выходу телят и его выращиванию», – отметил он.

Подводя итоги совещания, глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров призвал муниципалитеты оперативно и слаженно провести весенне-полевые работы.