В Татарстане к утру хотят открыть дороги в 41 населенном пункте

В Татарстане остается 41 населенный пункт с закрытым или затрудненным движением по дорогам. Однако до 7 утра 22 января планируется хотя бы в половине из них запустить движение в штатном режиме. Об этом сообщил замдиректора «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин на совещании в Миндортрансе РТ.

«Снег прекращается. Но в Балтасинском, Кукморском, Мамадышском, Черемшанском, Аксубаевском районах очень сильно метет метель», – рассказал спикер.

При этом, по его словам, опорная сеть дорог в республике находится в удовлетворительном состоянии, и поехать автомобилям можно.