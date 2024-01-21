Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане к утру хотят открыть дороги в 41 населенном пункте
В Татарстане остается 41 населенный пункт с закрытым или затрудненным движением по дорогам. Однако до 7 утра 22 января планируется хотя бы в половине из них запустить движение в штатном режиме. Об этом сообщил замдиректора «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин на совещании в Миндортрансе РТ.
«Снег прекращается. Но в Балтасинском, Кукморском, Мамадышском, Черемшанском, Аксубаевском районах очень сильно метет метель», – рассказал спикер.
При этом, по его словам, опорная сеть дорог в республике находится в удовлетворительном состоянии, и поехать автомобилям можно.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»