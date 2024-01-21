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Руc Тат
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Общество 21 января 2024 18:47

В Татарстане к утру хотят открыть дороги в 41 населенном пункте

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В Татарстане остается 41 населенный пункт с закрытым или затрудненным движением по дорогам. Однако до 7 утра 22 января планируется хотя бы в половине из них запустить движение в штатном режиме. Об этом сообщил замдиректора «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин на совещании в Миндортрансе РТ.

«Снег прекращается. Но в Балтасинском, Кукморском, Мамадышском, Черемшанском, Аксубаевском районах очень сильно метет метель», – рассказал спикер.

При этом, по его словам, опорная сеть дорог в республике находится в удовлетворительном состоянии, и поехать автомобилям можно.

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