В Татарстане к севу яровых культур приступили аграрии 37 районов. На сегодня засеяно 183,8 тыс. га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Сев яровых ведут Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Бавлинский, Бугульминский, Буинский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский, Чистопольский и Ютазинский районы.

Сев яровой пшеницы начали Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Буинский, Дрожжановский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Муслюмовский, Нурлатский, Спасский, Тетюшский, Черемшанский, Чистопольский и Ютазинский районы.

Сахарной свеклой засеяно 5,2 тыс. га. К работам приступили Бугульминский, Буинский, Дрожжановский, Заинский, Мензелинский, Сармановский, Тетюшский и Тукаевский районы.

Ячмень сеют аграрии Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Бавлинского, Бугульминского, Буинского, Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского, Мамадышского, Мензелинского, Муслюмовского, Нижнекамского, Новошешминского, Нурлатского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сармановского, Спасского, Тетюшского, Тукаевского, Тюлячинского, Черемшанского, Чистопольского и Ютазинского районов.

Овес начали сеять аграрии Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алексеевского, Альметьевского, Апастовского, Бавлинского, Бугульминского, Буинского, Дрожжановского, Елабужского, Лаишевского, Лениногорского, Мамадышского, Новошешминского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Спасского, Тетюшского, Тукаевского, Черемшанского и Чистопольского районов.

Посевом гороха, чечевицы и нута занимаются 22 района, подсолнечника — 11. «Хороший темп работ по посеву горчицы наблюдается в Нижнекамском, Заинском, Аксубаевском, Альметьевском и Нурлатском районах», — отметили в министерстве.

В целом по Татарстану посевные работы планируется провести на площади 1 млн 766 тыс. га.