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Общество 29 декабря 2023 12:10

В Татарстане к сетевому газу подключили микрорайон, где живут многодетные семьи

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В Зеленодольске в домах по улицам Якты, Екатерины Ошариной, Победы, Звездная и Судостроителей завершили работы по подведению газопровода.

Как сообщили в телеграм-канале Минпроторга РТ, общая протяженность вновь созданных газопроводов - свыше 3 км.

«Заключено 76 договоров на догазификацию, по всем из них газ доведен до границ земельных участков, а для 59 домовладений обеспечена возможность подключения», говорится в публикации.

В церемонии торжественного пуска газа поучаствовал министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Он рассказал, что в рамках программы догазификации в Татарстане газопровод довели до границ более 21 тысячи участков, а к газу уже подключили более 16 тысяч домов.

«С начала реализации программы на эти цели было направлено около 6 млрд рублей, при этом отмечу, что большая часть этих средств – около 4,5 млрд это средства Единого оператора газификации – компании «Газпром газификация», сказал Коробченко.

Напомним, что «Газпром» реализует программу социальной газификации по поручению Президента РФ Владимира Путина с четвертого квартала 2021 года.

#газификация #Татарстан #Олег Коробченко #минпромторг рт
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