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В Татарстане к сетевому газу подключили микрорайон, где живут многодетные семьи
В Зеленодольске в домах по улицам Якты, Екатерины Ошариной, Победы, Звездная и Судостроителей завершили работы по подведению газопровода.
Как сообщили в телеграм-канале Минпроторга РТ, общая протяженность вновь созданных газопроводов - свыше 3 км.
«Заключено 76 договоров на догазификацию, по всем из них газ доведен до границ земельных участков, а для 59 домовладений обеспечена возможность подключения», – говорится в публикации.
В церемонии торжественного пуска газа поучаствовал министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Он рассказал, что в рамках программы догазификации в Татарстане газопровод довели до границ более 21 тысячи участков, а к газу уже подключили более 16 тысяч домов.
«С начала реализации программы на эти цели было направлено около 6 млрд рублей, при этом отмечу, что большая часть этих средств – около 4,5 млрд – это средства Единого оператора газификации – компании «Газпром газификация», – сказал Коробченко.
Напомним, что «Газпром» реализует программу социальной газификации по поручению Президента РФ Владимира Путина с четвертого квартала 2021 года.
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