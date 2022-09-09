В Татарстане к отопительному сезону подготовлены 99,5% котельных

В Минстрое Татарстана отчитались о подготовке к предстоящему отопительному сезону. С докладом о готовности объектов к запуску тепла выступил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Айрат Галлямов, передает пресс-служба ведомства.

Согласно данным, внесенным районами в систему мониторинга жилфонда, на сегодня подготовлено 3,1 тыс. котельных (99,5%). Высоки показатели по объектам образования (99,8%), здравоохранения (99,6%), культуры (99,2%) и спорта (98,0%).

Также паспорта готовности оформлены на 17 188 многоквартирных домов — это 97,2% от общего количества МКД.