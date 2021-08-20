В Татарстане к новому учебному году завершат ремонт дорог вблизи школ

В Татарстане к новому учебному году завершат ремонт дорог вблизи образовательных организаций. На стадии завершения устройство 80,8 км искусственного освещения и ремонт участков школьных маршрутов общей протяженностью 213,2 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ежегодно для повышения безопасности дорожного движения на автодорогах Татарстана проводится ремонт дорог вблизи образовательных организаций. Выполняются работы по ремонту дорожного покрытия, нанесению разметки, обустройству искусственных неровностей, устройству освещения, установке светофоров, дорожных знаков, барьерных и пешеходных ограждений», – отметили в министерстве.

По региональным автодорогам республики проходят 505 школьных маршрутов. В этом году во время ремонтных работ дорожники нанесли горизонтальную разметку «пешеходный переход» на 345 участках, установили четыре светофора, 154 метра барьерных ограждений, 770 метров пешеходных ограждений и 1052 дорожных знака. Кроме того, обустроили 124 искусственные неровности.

В этом году через систему «Народный контроль» решены девять заявок, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Пять заявок поступили из Казани, две – из Набережных Челнов и по одной – из Нижнекамского и Бугульминского районов.