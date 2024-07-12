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В Татарстане к новому сезону отопления подготовили более 48% котельных
В Татарстане к сезону отопления в 2024/25 годах подготовили уже 48,3% котелен, или 1544 штуки, сообщает Минстрой РТ.
Уточняется, что по объектам образования всего подготовили 1634 объекта (53,4%). Готовность учреждений культуры - 58,3%. Также к сезону отопления уже подготовлено 1071 объектов здравоохранения (или 56,9%).
Промывка и опрессовка внутридомовых систем центрального отопления выполнена на 49,3%.
О ходе работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду доложили представители Альметьевского, Елабужского, Чистопольского и Буинского муниципальных районов. А также с докладом о готовности объектов здравоохранения выступил начальник Управления метрологического и технического контроля, охраны труда Министерства здравоохранения РТ — Фанис Исхаков.
При этом первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов призвал представителей муниципальных образований усилить работу по подготовке к отопительному периоду и внесению данных в систему «Мониторинг жилищного фонда».
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