В Татарстане к новому отопительному сезону готовы 88% котельных

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

На сегодня в Татарстане 2 828 котельных готовы к отопительному сезону 2024/2025 — это 88% от общего количества. Об этом стало известно на заседании в Кабмине РТ, сообщает пресс-служба Минстроя.

Готовы к новому отопительному периоду в сфере образования 3 049 объектов, или 93%, в сфере здравоохранения — 1 831 (92%), а также 148 из 164 объектов социальной защиты, 1 794 из 1 912 объектов культуры, 248 из 272 спортивных объектов. Показатели в процентном соотношении составляют свыше 90%. Паспорта готовности оформлены на 12,1 тыс. многоквартирных домов (67%).

Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин отметил, что особое внимание нужно обратить на социальную сферу, это прежде всего школы, детсады, учреждения здравоохранения.

«Необходимо усилить контроль за подготовкой ведомственных объектов социальной сферы, жилищных объектов после капитального ремонта», — резюмировал он.