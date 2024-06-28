В Татарстане к медикам с укусами клещей обратились более 5 тысяч человек

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

С начала года с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 5057 татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодняшний день ситуация благоприятная. Количество укусов снизилось на 14%. На сегодняшний день зарегистрировано всего три случая клещевого боррелиоза. Энцефалита также три случая, при этом два случая – завозные», – сообщила она. К слову, в прошлом году было выявлено 22 случая заражения клещевым боррелиозом.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что из общего числа исследованных клещей – трое оказались энцефалитными, а 44% с боррелиозом.

Любовь Авдонина добавила, что на сегодня от клещей обработаны территории вокруг летних оздоровительных центров и мест проведения Игр БРИКС.