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В Татарстане к медикам с укусами клещей обратились более 5 тысяч человек
С начала года с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 5057 татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«На сегодняшний день ситуация благоприятная. Количество укусов снизилось на 14%. На сегодняшний день зарегистрировано всего три случая клещевого боррелиоза. Энцефалита также три случая, при этом два случая – завозные», – сообщила она. К слову, в прошлом году было выявлено 22 случая заражения клещевым боррелиозом.
Представитель Роспотребнадзора отметила, что из общего числа исследованных клещей – трое оказались энцефалитными, а 44% с боррелиозом.
Любовь Авдонина добавила, что на сегодня от клещей обработаны территории вокруг летних оздоровительных центров и мест проведения Игр БРИКС.
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