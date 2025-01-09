В Татарстане к концу 2027 года закроют все скотомогильники

В Татарстане к концу 2027 года планируется завершить сбор биологических отходов и закрыть все скотомогильники. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«С 1 сентября 2024 года запрещено строить новые биотермические ямы, а действующие можно использовать до 2030 года. Все образующиеся биологические отходы должны быть утилизированы или переработаны», – сказал он.

По словам Хисамутдинова, в прошлом году в республике собрано около 47 тыс. тонн биоотходов, в том числе 40 тыс. тонн производственных и около 7 тыс. тонн трупов животных и птиц.

«Для республики большое преимущество в том, что в Елабужском районе работает завод „Сария Био-Индастрис Волга“. Завод работает почти со всеми крупными сельскохозяйственными предприятиями», — подчеркнул он.

Хисамутдинов добавил, что ветеринарной службой организован сбор биоотходов у средних и мелких хозяйств, а также личных подсобных хозяйств в 19 районах.

«Совместно с заводом запланирована трехлетняя программа. Она включает строительство холодильников в 42 районах, покупку контейнеров и специального транспорта для 24 районов», – отметил он.