В Татарстане к 80-летию Победы запустят проект «Война в стихах»

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Казанский молодежный центр имени А. Гайдара и Региональное отделение Российского военно-исторического общества Республики Татарстан запускают новый сезон литературного видеопроекта «Война в стихах».

Проект, объединяющий современную молодежь и память о подвиге советского народа, существует с 2015 года и собрал более тысячи участников, сообщают организаторы.

В 2025 году «Война в стихах» приобретет новый масштаб: планируется выпуск цикла видеороликов из 80 стихотворений, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Каждый выпуск будет раскрывать судьбы солдат, тружеников тыла и мирных жителей, чьи жизни были связаны с войной.

Каждое воскресенье зрители смогут увидеть новые выпуски с разными чтецами и произведениями, наполненными болью, надеждой, мужеством и любовью к Родине.

В первом выпуске прозвучат стихи Степана Калашникова – «Летела с фронта похоронка» в исполнении Алии Уразовой, Мусы Джалиля – «Җырларым» в исполнении Айназа Галиева и Евгения Евтушенко – «Свадьбы» в исполнении Станислава Дунюшкина.

Проект «Война в стихах» призван напомнить о том, что война – это не только исторические факты, но и личные судьбы, чувства и переживания. Все выпуски будут доступны на страницах Казанского молодежного центра имени А. Гайдара и Регионального отделения Российского военно-исторического общества Республики Татарстан.