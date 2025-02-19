В Татарстане к 80-летию Победы стартовал конкурс эссе «Мы помним»

В Татарстане стартовал конкурса эссе «Мы помним», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашают учеников школ и студентов вузов республики, сообщается на официальном сайте Научного центра безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ.

Конкурс продлится с февраля по апрель. Участникам предлагают представить свои работы в двух номинациях: «Прикоснись к Победе» – истории о героях-солдатах, «Дорогами Войны» – рассказы о военных водителях.

Принимают заявки с 17 февраля по 20 апреля 2025 года по электронной почте guncbgd@mail.ru. Жюри определит трех победителей в каждой номинации, их наградят денежными призами. Церемония награждения запланирована на конец апреля.

Более подробную информацию о конкурсе, условиях участия и требованиях к работам можно найти на сайте научного центра или узнать по телефону 8 (843) 5-333-776.