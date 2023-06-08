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Общество 8 июня 2023 10:57

В Татарстане к 2028 году количество молодых людей снизится на 100 тыс. человек

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В Татарстане к 2028 году количество молодых людей уменьшится на 100 тыс. человек. Такие данные Центра семьи и демографии Академии наук привел министр по делам молодежи Ринат Садыков на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Статистика фиксирует снижение рождаемости, значительное количество разводов. Приоритеты работы нашего министерства сегодня должны быть ориентированы на укрепление роли семьи, формирование традиционных ценностей среди молодого поколения», — сказал глава Минмолодежи.

Всё это, по его словам, сподвигло ведомство на разработку проекта новой республиканской межведомственной программы по развитию института молодой семьи и семейных ценностей.

#заседание госсовета рт #молодежная политика #снижение рождаемости
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