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В Татарстане к 2024-му число погибших в ДТП за год не должно превышать 122 человек
В Татарстане к 2024 году количество людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, должно составлять не более 122 человек в год. Такой показатель установлен для республики среди субъектов Приволжского федерального округа, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин в прямом эфире Центра управления регионом РТ.
«Основным показателем выполнения нацпроекта „Безопасные качественные дороги”, помимо достижения нормативного состояния дорог, является сохранение жизней участников дорожного движения. Не люблю в таких случаях говорить сухими цифрами, но к 2024 году нам необходимо достичь показателя 3,14 погибших на 100 тыс. населения», — сказал спикер.
Однако, по словам Чукина, достигнуть этого показателя будет невозможно, если все участники дорожного движения не начнут соблюдать ПДД. «Потому что 85% — это нарушения правил обгона и скоростного режима на автодорогах», — отметил он.
В Татарстане проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Так, в этом году на опасных участках были досрочно установлены дорожные знаки «Опасный поворот» и «Обгон запрещен», подчеркнул замминистра.
В прошлом году при установленном показателе 8,07 погибших в дорожных авариях на 100 тыс. населения в Татарстане зафиксировано 7,64 погибших.
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