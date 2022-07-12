В Татарстане к 2024 году создадут селекционно-семеноводческий центр по картофелеводству

В Татарстане к 2024 году создадут селекционно-семеноводческий центр по разработке и внедрению сортов и гибридов картофеля. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Рустам Низамов.

«В нашем институте реализуется проект создания селекционно-семеноводческого центра в рамках нацпроекта “Наука и университеты”. Он в процессе. Мы выиграли грант на создание такого центра и в прошлом году получили 15 миллионов рублей на покупку оборудования, приборов. В этом году подписано соглашение на 35 миллионов рублей», – рассказал собеседник информагентства.

Низамов добавил, что в 2023 и 2024-м годах институт также получит государственное финансирование на оснащение центра.

Руководитель ТатНИИСХ уточнил, что центр будет заниматься селекцией сельскохозяйственных культур и семеноводством. «В основном будет сосредоточен на таком направлении, как картофелеводство, то есть на селекции и семеноводстве картофеля. В России создано 35 центров, часть из них занимается растениеводством, часть – животноводством. Мы будем специализироваться на картофеле», – подчеркнул он.

По словам Низамова, на данный момент институтом создано около 10 сортов картофеля, из них шесть районированы и четыре сорта проходят государственные сортоиспытания.

«Что касается селекции картофеля, то работаем по его устойчивости к болезням, над снижением травмированности клубней во время механизированной уборки и хранения, над вкусовыми качествами», – резюмировал он.