В Татарстане к 1 сентября построят три школы по концессионному соглашению

В Татарстане к 1 сентября 2023 года построят три школы по концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов образования. Соответствующий документ подписали министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и заместитель генерального директора ООО «ПроШкола» Алексей Туликов.

Школа на 500 мест будет построена в селе Нижние Метески Арского района, еще две школы на 1501 место появятся на улице Гареева в Казани и в 34-м комплексе Набережных Челнов, отметили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«ПроШкола» входит в группу ВЭБ.РФ. Все дочерние хозяйственные общества группы определены Правительством России концессионерами, с которыми регионы или муниципальные образования могут заключать концессионные соглашения без проведения конкурса по «демографической» субсидии.