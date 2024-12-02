news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 2 декабря 2024 17:53

В Татарстане изымут почти 3 га земель для строительства региональной дороги

Скопировать ссылку

В Татарстане изымут более 2,8 гектара земель для строительства дороги регионального значения «Буинск — Тетюши» — Зеленовка.

Речь идет об участке в Тетюшском районе, следует из постановления Кабмина РТ, подписанного Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Участок относится к землям сельскохозяйственного назначения и расположен в Нармонском сельском поселении.

#изъятие земель
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100