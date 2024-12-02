news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане изымут почти 3 га земель для строительства региональной дороги
Скопировать ссылку
В Татарстане изымут более 2,8 гектара земель для строительства дороги регионального значения «Буинск — Тетюши» — Зеленовка.
Речь идет об участке в Тетюшском районе, следует из постановления Кабмина РТ, подписанного Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Участок относится к землям сельскохозяйственного назначения и расположен в Нармонском сельском поселении.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400