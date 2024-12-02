В Татарстане изымут почти 3 га земель для строительства региональной дороги

В Татарстане изымут более 2,8 гектара земель для строительства дороги регионального значения «Буинск — Тетюши» — Зеленовка.

Речь идет об участке в Тетюшском районе, следует из постановления Кабмина РТ, подписанного Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Участок относится к землям сельскохозяйственного назначения и расположен в Нармонском сельском поселении.