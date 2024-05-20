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В Татарстане изымут более 4 га земель для строительства и реконструкции дорог
В Пестречинском, Арском и Мензелинском районах Татарстана изымут земельные участки для строительства и реконструкции дорог. Общая площадь таких земель составляет 44,45 тыс. кв. метров, следует из постановлений Правительства РТ.
Так, в Мензелинском районе изъятие проведут в целях строительства дороги регионального значения «М7 „Волга“ — Коноваловка» — Старая Ашпала. Решение принято относительно 13 участков общей площадью 12 868 квадратных метров. Часть из них принадлежит Тукаевской земельной компании и Камскому бекону.
В Арском районе планируют провести реконструкцию региональной автодороги «Арск — Сиза» — Алан. Для этого для государственных нужд изымут пять участков, общая площадь которых превышает 31 тысячу квадратных метров.
Два участка с общей площадью 544 квадратных метра указаны в третьем постановлении. Меры примут для реконструкции региональной дороги Казань — Шемордан на участке км 16+200 — км 21+977 в Пестречинском районе.
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