В Татарстане изымут более 3 га земель для ремонта четырех региональных дорог

В Татарстане для госнужд изымут несколько участков земель общей площадью более 31 тысячи квадратных метров. Меры приняты для реконструции автомобильных дорог, следует из постановлений Правительства республики.

Самое крупное изъятие проведут в Мамадышском районе, в районе реконструкции дороги регионального значения Мамадыш — Тюлячи. Работы развернутся на участке от км 35+800 — км 41+800. Подлежащие изъятию земли площадью 23,8 тыс. кв. метров входят в состав участков площадью более 3 млн кв. метров в собственности ООО «Агропромышленная компания Продовольственная программа». Находящиеся на них объекты капитального строительства — гидротехнические сооружения и дорога — изъятию не подлежат.

3,87 тыс. кв. метров земель будут изъяты в Актанышском районе. Решение принято в рамках реконструкции автодороги «Новое Алимово — Старое Алимово». Изымаемые участки входят в состав земель, находящихся в собственности физических лиц.

В Аксубаевском районе для госнужд изымут 2,9 тыс. кв. метров земель, находящихся в госсобственности и переданных в аренду ООО «Волга-Селект». Решение принято с целью реконструкции дороги регионального значения «Аксубаево — Емелькино — Старый Чувашский Адам».

Самый маленький участок будет изъят в Мензелинском районе, где развернется ремонт дороги «Мензелинск — Русский Каран — Тогашево» (на участке Русский Каран — Новое Мазино). Его площадь составляет 594 кв. метра. Земли находятся в собственности А.И.Красноперова.