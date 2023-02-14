В Татарстане изъято более 85 тысяч литров нелегального алкоголя и стеклоомывайки

С 1 по 10 февраля в Татарстане сотрудники правоохранительных органов проводили операцию «Алкоголь», нацеленную на выявление случаев незаконного оборота спирта, алкогольной и табачной продукции, сообщили в МВД по РТ.

Правоохранители выявили 128 административных нарушений и возбудили 12 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом вышеозвученной продукции.

Так, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вместе с сотрудниками Госалкольинспекции РТ обнаружили склады, на которых злоумышленники содержали более 33 тысяч литров стеклоомывайки. Согласно результатам экспертизы, в их составе доля метилового спирта составляет 25%.

В Нижнекамске специалисты УЭБиПК МВД по РТ задержали у одного из городских ТЦ мужчину, который перевозил в машине 47 коробок, в каждой из которых находились по 40 – 50 флаконов спиртосодержащей жидкости. Общий объем изъятой продукции составил 225 литров. А у въезда в соседнюю республику перекрыли канал поставки фальсифицированного алкоголя, изъяв 292 флакона общим объемом 1160 литров. Кроме того, в городе обнаружили склад с 4260 литрами контрафактного алкоголя.

Помимо этого, в Нижнекамске обнаружили партию немаркированных табачных изделий с признаками контрафактности, которые продавали на территории города в сети магазинов. В Казани сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ тоже были выявлены предприниматели, которые незаконно торговали немаркированной табачной продукцией.

По итогам мероприятия из нелегального оборота были изъяты более 85 тысяч литров спиртосодержащей и алкогольной продукции, а также свыше 46 тысяч пачек табачной продукции.