В Татарстане изъяли почти 40 тысяч литров нелегального и суррогатного алкоголя

В результате профилактического мероприятия «Алкоголь» в Татарстане изъяли более 7 тысяч литров нелегального и суррогатного алкоголя. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

В ведомстве указали, что всего за прошедший период 2023 года сотрудниками из нелегального оборота изъято почти 40 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Перекрыто три канала поставки фальсифицированной алкогольной продукции. Выявлено 65 преступлений и 708 административных правонарушений.

Кроме того, в результате профилактического мероприятия полицейские изъяли более 4 тысяч пачек контрафактных сигарет.

К примеру, в Челнах пресечена деятельность по поставке фальсифицированной алкогольной и табачной продукции с признаками контрафактности. Оперативники установили, что в одном из местных магазинов продавали спиртосодержащую жидкость двойного назначения.

Кроме того, благодаря автоинспекторам удалось обнаружить автомобиль, в котором перевозили 100 коробок нелегального и суррогатного алкоголя

По итогам проведенных совместных мероприятий, из нелегального оборота изъято 1 880 литров спиртосодержащей жидкости и 4 090 пачек немаркированного табака.