В Татарстане изъяли липовые документы, которые изготавливали в черной типографии в Москве

Более 50 тысяч поддельных документов изъяли в Московской, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Республике Татарстан, Республике Крым и в Севастополе.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, в подпольной типографии в Москве изготавливали и продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, повышении квалификации, медицинские справки, водительские удостоверения и иные документы с реквизитами органов государственной власти.

Большинство из них печатались на официальных бланках, в которые вносилась липовая информация. Общих доход от деятельности составил свыше 2,6 млрд рублей.

Потенциальных клиентов находили, размещая объявления в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах. Всего функционировало не менее 200 таких интернет-ресурсов. Готовые изделия отправлялись почтой в разные регионы России либо доставлялись курьерами в пределах Москвы и Московской области. Подпольные типографии располагались как по местам проживания сообщников, так и в промышленных помещениях.

Возбуждены уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Теперь участникам схемы грозит до шести лет лишения свободы.

Под стражу заключили уже 14 человек, в отношении еще 45 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Продолжаются мероприятия по установлению соучастников подозреваемых, а также всех эпизодов их деятельности.