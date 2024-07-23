В Татарстане изучают возможность перехода на расчет за тепло по «альткотельной»

В Татарстане изучают возможность перевода расчета тарифов на тепло на метод «альтернативной котельной». Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Мы расчеты получили, сейчас отрабатываем. Изучаем опыт других регионов. Сейчас рано говорить наше мнение, в ближайшее время озвучим свою позицию», — сказал спикер.

Перейти на метод «альтернативной котельной» Правительству Татарстана ранее предложило АО «Татэнерго». Вариативность при таком расчете большая — можно заложить ежегодное повышение оплаты от 1% до 3% к инфляции, отметил заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании Рим Галиахметов.

«Решает уже субъект Федерации, основываясь на наших расчетах. Власти республики изучают вопрос. Сколько денег ни привлекай, всё равно коммунальная инфраструктура остается проблемным участком. „Альткотельная” — это лишь инструмент, который позволяет привлечь дополнительные средства», — подчеркнул он.

По словам Галиахметова, многие регионы уже перешли на этот метод. «Это нагрузка на жителей, но благо для нас всех, потому что обновление сетей будет увеличиваться», — убежден он.

Спикер добавил, что параллельно с этим надо продолжать программу модернизации сетей коммунальной инфраструктуры и государственную поддержку.