В Татарстане изучат вопрос оказания гуманитарной помощи татарам Афганистана

Татарстанские власти намерены изучить вопрос оказания гуманитарной помощи представителям татарской общины Афганистана, оказавшимся в непростом положении из-за боевых действий на территории страны в последние месяцы. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что работа с Афганистаном давно находится в повестке дня республики, однако ключевую роль в данном вопросе играет МИД России.

«Про гуманитарную помощь Президент РТ проинформирован. Он дал поручение [вице-премьеру РТ] Василю Шайхразиеву начать работу [в этом направлении]: выяснить, сколько там татар проживает, уточнить, какая конкретно помощь нужна», — отметила Лилия Галимова.

По ее словам, итоги проработки всех этих вопросов будут доложены Президенту республики.