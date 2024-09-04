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В Татарстане изучат общественное мнение об уровне коррупции
В Татарстане проведут научное исследование, изучив общественное мнение на предмет оценки уровня коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер. На эти цели будет направлено 850 тысяч рублей. Соответствующую закупку в ходе открытого конкурса в электронной форме провел Госкомитет РТ по закупкам.
Опрос будет проведен на территории всех муниципальных районов республики среди 3240 татарстанцев. Респондентами станут совершеннолетние граждане, проживающие на территории Татарстана более 2 лет.
Собирать первичную социологическую информацию исполнитель будет при устном прямом формализованном интервью по месту жительства респондента. От него требуется заполнять анкеты — вносить в них ответы на все вопросы. В одном домохозяйстве допускается опрос только одного человека. Анкета содержит не более 72 вопросов.
Заказчик – Минэкономики Татарстана. На выполнение научного исследования подрядчику отведен 31 календарный день.
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