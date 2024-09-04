В Татарстане изучат общественное мнение об уровне коррупции

В Татарстане проведут научное исследование, изучив общественное мнение на предмет оценки уровня коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер. На эти цели будет направлено 850 тысяч рублей. Соответствующую закупку в ходе открытого конкурса в электронной форме провел Госкомитет РТ по закупкам.

Опрос будет проведен на территории всех муниципальных районов республики среди 3240 татарстанцев. Респондентами станут совершеннолетние граждане, проживающие на территории Татарстана более 2 лет.

Собирать первичную социологическую информацию исполнитель будет при устном прямом формализованном интервью по месту жительства респондента. От него требуется заполнять анкеты — вносить в них ответы на все вопросы. В одном домохозяйстве допускается опрос только одного человека. Анкета содержит не более 72 вопросов.

Заказчик – Минэкономики Татарстана. На выполнение научного исследования подрядчику отведен 31 календарный день.