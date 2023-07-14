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Экономика 14 июля 2023 17:40

В Татарстане износ городских и междугородних автобусов достиг 70%

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Износ городских и междугородних пассажирских автобусов в Татарстане составляет 70%. Об этом со ссылкой на главу Миндортранса РТ Фарита Ханифова сообщают «Казанские ведомости».

Из общего количества автобусов, которые находятся в эксплуатации в регионе (1,8 тыс.), 400 машин уже превышают возраст 10 лет.

Чтобы помочь перевозчикам обновить свой автопарк, министерство и муниципалитеты Татарстана принимают участие в двух федеральных программах обновления подвижного состава.

В результате этих программ перевозчики Татарстана получат возможность обновить 505 автобусов.

#Татарстан #автобусы #фарит ханифов
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