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В Татарстане износ городских и междугородних автобусов достиг 70%
Износ городских и междугородних пассажирских автобусов в Татарстане составляет 70%. Об этом со ссылкой на главу Миндортранса РТ Фарита Ханифова сообщают «Казанские ведомости».
Из общего количества автобусов, которые находятся в эксплуатации в регионе (1,8 тыс.), 400 машин уже превышают возраст 10 лет.
Чтобы помочь перевозчикам обновить свой автопарк, министерство и муниципалитеты Татарстана принимают участие в двух федеральных программах обновления подвижного состава.
В результате этих программ перевозчики Татарстана получат возможность обновить 505 автобусов.
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