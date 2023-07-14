В Татарстане износ городских и междугородних автобусов достиг 70%

Износ городских и междугородних пассажирских автобусов в Татарстане составляет 70%. Об этом со ссылкой на главу Миндортранса РТ Фарита Ханифова сообщают «Казанские ведомости».

Из общего количества автобусов, которые находятся в эксплуатации в регионе (1,8 тыс.), 400 машин уже превышают возраст 10 лет.

Чтобы помочь перевозчикам обновить свой автопарк, министерство и муниципалитеты Татарстана принимают участие в двух федеральных программах обновления подвижного состава.

В результате этих программ перевозчики Татарстана получат возможность обновить 505 автобусов.