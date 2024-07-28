В Татарстане изменятся требования к подаче заявлений мировым судьям

С 1 сентября 2024 года вступают в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе. Изменения будут внесены в том числе в правила подачи заявления на вынесение судебного приказа, сроки его вынесения мировыми судьями, аудиопротоклирование.

Как сообщает Минюст РТ, начиная с 1-го календарного дня осени, при подаче заявления мировому судье заявители должны приложить документ об уплате госпошлины и уведомление о вручении или другие документы, подтверждающие направление взыскателем должнику копии заявления.

По словам ведущего специалиста отдела организационно-правового обеспечения мировых судей Минюста РТ Юлии Михайловой, данное изменение направлено на защиту прав должника. Оно позволяет должнику избежать необоснованных требований со стороны взыскателя, особенно если должник не принимал участия в судебном процессе.

Срок, отведенный мировому судье на выдачу судебного приказа, вырастет вдвое: если сегодня он составляет 5 рабочих дней, то с 1 сентября увеличится до 10. Начало исчисления срока не изменится – он по-прежнему будет отсчитываться с даты поступления заявления в суд.

Изменения затронули и протоколирование заседаний. Теперь аудиопротоколирование не будут вести в закрытых заседаниях, если участники дела не явились или если принято решение о совершении отдельного процессуального действия без их извещения.

С 5 до 10 дней увеличится максимальный срок составления мотивированного судебного постановления. Суд будет обязан указывать дату изготовления решения на всех стадиях судебного процесса. Это поможет сделать судебный процесс более прозрачным и понятным для всех участников, а также поможет уменьшить нагрузку на суды и улучшить качество оформления документов.

Минюст Татарстана напоминает, что жители республики и организации могут подавать исковые заявления, жалобы, ходатайства и иные процессуальные документы в электронном виде через Портал мировых судей РТ.