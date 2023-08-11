В Татарстане изменят схему обращения с отходами – на эти цели выделили 8 млн рублей

В Татарстане планируется скорректировать схему в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Более того, в планах – разработать ее электронную модель. На эти цели выделено более 8 млн рублей, следует из соответствующего тендера на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Главинвестстрой РТ. Территориальная схема, согласно документам, должна содержать такие разделы, как:

нахождение источников образования отходов;

количество образующихся отходов;

актуальные целевые показатели по утилизации и размещению отходов;

места накопления отходов, данные о необходимом количестве контейнеров и бункеров.

Кроме того, в схеме должны содержаться данные о планируемых строительстве и реконструкции объектов для утилизации или размещения отходов и другая информация.

Отдельный раздел должен быть посвящен прогнозным значениям предельных тарифов в области обращения с ТКО. Отмечается, что они будут определяться для каждой зоны регоператора отдельно.

Что касается электронной модели схемы обращения с ТКО, то она предназначена для обеспечения публичного доступа к данным территориальной схемы и «информационной открытости» в сфере обращения с ТКО. Также с ее помощью планируется оперативно обновлять данные, проводить анализ и сравнивать основные показатели с прошлыми годами.

Завершить работу исполнителю предстоит в течение 90 дней со дня заключения договора. Итоги конкурса по его выбору подведут после 28 августа.