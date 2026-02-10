news_header_top
Политика 10 февраля 2026 15:10

В Татарстане изменят порядок представления сведений о доходах госслужащими

В Татарстане хотят изменить порядок представления сведений о доходах, расходах и имуществе для государственных и муниципальных служащих. Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О государственной гражданской службе РТ», поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Согласно законопроекту, государственными и муниципальными служащими, главами местной администрации по контракту эти сведения будут представляться не ежегодно, как это было ранее, а в случае совершения сделки по приобретению земельного участка, объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход госслужащего, его супруги и несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих отчетному периоду», – рассказал председатель комитета Альберт Хабибуллин.

Он отметил, что законопроект также отменяет необходимость публиковать сведения о доходах, расходах и об имуществе в интернете и средствах массовой информации.

Республиканский законопроект разработан во исполнение федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Депутаты рекомендовали Государственному Совету РТ принять проект закона сразу в трех чтениях.

