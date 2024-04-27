В Татарстане изменится время проведения намазов

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Духовное управление мусульман Татарстана информирует верующих республики об изменении времени совершения намазов.

Каждый год с начала мая и вплоть до начала августа на территории региона «белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари». В результате становится невозможно точно определить время начала ночного («Ястү») и утреннего («Иртәнге») намазов.

По этой причине Совет улемов ДУМ РТ принял решение об «исчислении времени намазов по сравнению с ближайшим регионом». Священнослужители последовали мнению татарского богослова и просветителя — имама Шигабутдина Марджани.

Марджани был уверен, что необходимо вычислять отношение наступления и прекращения настоящей ночи к ночной и утренней молитве в регионе, где действительно наступает темное время суток. В случае Татарстана речь может идти, например, об Астрахани.

«В г. Казани 4 мая утренняя молитва по настоящей ночи наступает в 00.06, и с 4 мая с заходом солнца настоящей ночи уже нет. Это относительное исчисление дает сильно отличающееся время от предыдущего дня», — уточнили в пресс-службе Татарстанского муфтията.

Полностью график совершения намазов на 2024-2025 годы размещен на сайте ДУМ РТ.