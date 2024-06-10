В Татарстане изменится расписание восьми пригородных поездов

Из-за ремонтных работ на железной дороге изменится расписание восьми пригородных поездов, курсирующих по Татарстану. Изменения начнут действовать с 13 июня и продлятся до 2 августа, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

На участке Бирюли – Куркачи поезд №6410 сообщением Казань – Арск будет ходить по измененному расписанию с 13 июня по 1 августа. До станции Бирюли он будет следовать по действующему расписанию. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов. Прибытие в Арск запланировано на 22.22 – на четыре минуты позже.

Расписание еще семи пригородных поездов изменится с 14 июня по 2 августа. Так, электричка №6401 сообщением Шемордан – Казань до станции Куркачи будет курсировать по действующему расписанию. Затем изменения коснутся всех остановочных пунктов. В Казань поезд прибудет на минуту позже – в 6.30.

Электричка №6403 сообщением Арск – Казань отправится в 5.07, или на 13 минут раньше. До станции Компрессорный она проследует по измененному расписанию, а после – по действующему.

Электропоезд №6420 сообщением Казань – Вятские Поляны до станции Ометьево будет следовать по действующему расписанию. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов. В Вятских Полянах поезд будет в 9.07 – на две минуты позже.

Поезд №6521 сообщением Сосновка – Казань отправится на 23 минуты раньше – в 3.29. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов до станции Ометьево, а после электричка пойдет по действующему расписанию.

Поезд №6924 сообщением Казань – Кизнер отправится в 5.44 – на 22 минуты позже. Изменения коснутся всех остановочных пунктов. Прибытие в Кизнер запланировано на 10.06, или на 31 минуту позже.

Электропоезд №6469 сообщением Арск – Албаба отправится в 6.13 – на 10 минут позже. Изменения также коснутся всех остановочных пунктов. Поезд прибудет в Албабу в 9.33, или на 20 минут позже.

Электричка №6405 сообщением Арск – Казань отправится в 6.28, на 10 минут раньше, и до станции Бирюли будет следовать по измененному расписанию. Затем поезд пойдет по действующему расписанию.

«В расписании указано местное время, – отметили в пресс-службе. – Пригородные поезда с нечетной нумерацией будут следовать по второму пути».