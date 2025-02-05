В Татарстане изменится расписание пяти пригородных поездов

Расписание пяти пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится с 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд №6436 сообщением Казань – Кукмор будет отправляться в 14.58 и прибывать в 17.17.

Электричка №6439 Кукмор – Казань начнет отправляться в 17.55 и прибывать в 20.53.

Поезд №6410 сообщением Казань – Арск выбудет выезжать в 21.13. В пункт назначения он прибудет в 22.53.

Поезд №6431 из Сосновки в Казань отправится в 17.27 и прибудет в 21.05.

Электричка №6713 отправится со станции Аэропорт в 20.42 и будет на станции Казани в 21.11.