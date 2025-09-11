В Татарстане изменится расписание двух пригородных поездов

Расписание двух пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится с 17 сентября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Из-за ремонтных работ до 8 ноября по новому расписанию будет ходить поезд № 6353 Казань – Канаш. До станции Тюрлема он проследует по действующему расписанию, а далее – по измененному. Его прибытие в Канаш запланировано на семь минут позже – в 10:31.

По другому расписанию до 22 ноября будет курсировать поезд № 6925 сообщением Кизнер – Казань. Электричка отправится на семь минут позже – в 20:26, а прибудет в столицу Татарстана в 22:27.

«В расписании указано местное время», – говорится в сообщении.