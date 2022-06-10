В Татарстане изменится расписание движения восьми пригородных поездов

Расписание движения восьми пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится с 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«С 15 июня по 26 августа в связи с техническими работами на перегоне Арск — Корса изменится порядок следования пригородных поездов», — отметили в пресс-службе.

В частности, электричка №6401 сообщением Шемордан — Казань отправится в 4.18 и прибудет в 6.44. Поезд №6405 со станции Арск отправится в 6.25 и будет в Казани в 8.12. Пригородный поезд №6407 сообщением Арск — Казань поедет в 11.26 и прибудет в пункт назначения в 13.09.

Электричка №6420 из Казани отправится в 6.46, на станции Вятские Поляны она будет в 9.50. Поезд №6421 покинет станцию Сосновка в 3.39, а в Казань приедет в 7.17. Пригородный поезд №6422 из Казани отправится в 7.39 и прибудет в Сосновку в 11.11.

Поезд №6423 сообщением Кизнер — Казань отправится в 6.41 и прибудет в столицу Татарстана в 9.59. А электричка №6923 со станции Кизнер поедет в 9.27, а в Казани будет в 11.51.

Кроме того, выводятся из расписания с 14 июня по 25 августа поезд №6410 сообщением Казань — Арск, с 15 июня по 26 августа поезда №6403 Арск — Казань и №6402 Казань — Бирюли.