В Татарстане изменится расписание 10 пригородных поездов

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В Татарстане по отдельным дням изменится расписание десяти пригородных поездов из-за ремонта с 9 по 31 июля на перегоне Бирюли – Куркачи. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Разница с действующим графиком составит от двух минут до одного часа», – говорится в сообщении.

По измененному расписанию 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 июля будут ходить поезда №6410 Казань – Арск и №6925 Кизнер – Казань.

Изменится порядок курсирования 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля поездов №6924 Казань – Кизнер, №6469 Арск – Албаба, №6402 Казань – Бирюли, №6405 Арск – Казань, №6421 Сосновка – Казань, №6423 Кизнер – Казань и №6474 Волжск – Арск.

Кроме того, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля поезд №6403 Арск – Казань будет следовать сообщением Бирюли – Казань. От станции Бирюли электричка отправится в 6.01 и прибудет в Казань в 7.24.