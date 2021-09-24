В Татарстане изменится порядок движения восьми электричек

Начиная с 27 сентября изменится порядок движения восьми пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, сообщает компания «Содружество».

«В связи с закрытием одного пути по разъезду Компрессорный изменится порядок следования нескольких поездов», – говорится в сообщении.

Так, с 27 сентября меняется движение электричек №6401 сообщением Шемордан – Казань отправлением в 4.23 и прибытием в 6.38, №6301 Казань – Свияжск отправлением в 6.40 и прибытием в 7.46, №6405 Арск – Казань отправлением в 6.37 и прибытием в 8.30.

Кроме того, с 27 сентября по 30 сентября произойдут изменения в курсировании поезда №6420 из Казани в Вятские Поляны, который отправляется в 6.09 и прибывает в 9.12.

Порядок следования еще четырех электричек поменяется с 1 октября. Речь идет о пригородных поездах №6420 Казань – Кукмор (отправлением в 6.09, прибытием в 9.01), №6427 Сосновка – Казань (отправлением в 13.45, прибытием в 17.24), №6926 Казань – Кизнер (отправлением в 16.12, прибытием в 20.28) и №6428 Казань – Сосновка (отправлением в 16.22, прибытием в 19.54).