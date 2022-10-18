В Татарстане изменится порядок движения четырех пригородных поездов

Изменится порядок движения четырех пригородных поездов, курсирующих по Татарстану. Это связано с вводом новой остановки в Чувашии для поездов, следующих из Казани в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«С 28 октября для всех пригородных поездов сообщением Казань — Нижний Новгород — Казань вводится остановка на станции Вурнары. Дополнительная остановка введена в связи с многочисленными обращениями пассажиров», — говорится в сообщении.

В связи с этим пригородный поезд №6323 сообщением Казань — Паратск отправится в 15.10 и прибудет в 16.23. Электричка №6003 отправится из Казани в 11.22 и будет на станции Свияжск в 12.39.

Поезд №6475 сообщением Арск — Паратск будет следовать в сообщении Арск — Свяжск до станции Зеленый Дол по действующему расписанию. В Свияжск он прибудет в 15.56.

Электричка №6478 сообщением Паратск — Бирюли будет ходить в сообщении Свияжск — Бирюли. Поезд отправится со станции Свияжск в 16.18 и приедет в Бирюли в 18.12.