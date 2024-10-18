В Татарстане изменится порядок движения 17 электричек

Порядок движения 17 пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится с 18 по 25 октября. Кроме того, из расписания будет выведено пять электричек и назначены два поезда, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Для удобства пассажиров маршрут следования четырех пригородных поездов продлен до станции Вахитово», – говорится в сообщении.

Так, с 19 по 25 октября поезд №6405 будет ходить сообщением Арск – Вахитово. Он отправится в 6.38 и прибудет в 8.11. Поезд № 6404 будет следовать сообщением Вахитово – Арск. Его отправление назначено на 8.27, прибытие – на 9.56.

В этот же период, кроме 23 октября, поезд №6401 будет курсировать сообщением Шемордан – Вахитово. Отправление запланировано на 3.38, прибытие – на 6.12. Поезд №6420 будет ходить сообщением Вахитово – Вятские Поляны. Отправление – в 6.47, прибытие – в 9.42.

Кроме того, с 19 по 25 октября изменится расписание 13 пригородных поездов. В частности, электричка №6421 Сосновка – Казань отправится в 3.20, прибудет в 6.57; №6422 Казань – Сосновка отправится в 8.07, прибудет по действующему расписанию; №6432 Казань – Арск отправится в 11.06, прибудет в 12.46; №6423 Кизнер – Казань отправится по действующему графику, прибудет в 9.30; №6408 Казань – Арск отправится в 17.41, прибудет в 19.19.

Поезд №6425 Вятские Поляны – Казань отправится по действующему расписанию, прибудет в 15.15; №6429 Сосновка – Казань отправится в 16.27, прибудет в 20.04; №6431 Сосновка – Казань отправится в 17.03, прибудет в 20.38; №6437 Арск – Казань отправится в 16.29, прибудет в 18.11; №6925 Кизнер – Казань отправится в 20.33, прибудет в 22.27; №6430 Казань – Шемордан отправится в 19.15, прибудет в 21.30; №6424 Казань – Сосновка отправится в 12.41, прибудет в 16.06; №6923 Кизнер – Казань отправится в 9.43, прибудет в 12.12.

Из расписания с 19 по 25 октября выводятся пригородные поезда №6403 Арск – Казань, №6402 Казань – Бирюли; №6436 Казань – Кукмор и №6439 Кукмор – Казань. С 18 по 24 октября не будет курсировать поезд №6410 сообщением Казань – Арск.

При этом 25 октября будут назначены поезда №6404 Вахитово – Арск и №6407 Арск – Казань.