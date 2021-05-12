В Татарстане изменится график работы МФЦ и Почты России

Татарстанские отделения Почты России и МФЦ будут работать по скорректированному графику из-за предстоящего празднования 13 мая Ураза-Байрам. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РТ.

Для всех отделений Почты России в республике 13 мая будет выходным днем. При этом 12 мая сохранится обычный график работы.



Офисы «Мои документы» 13 мая также будут закрыты. При этом рабочий день 12 мая сокращен на один час.



Восемь отделов МФЦ в Казани, среди которых Зареченский, Ново-Савиновский, Московский, Приволжский, дополнительный офис Приволжского отдела, расположенный на ул. Кулагина, д. 1, Вахитовский, Авиастроительный и отдел в ЖК «Салават Купере» будут работать с 8 утра до 5 вечера.



Время работы Южного, Советского, Дербышинского и Юдинского отделов продлится дольше: с 8 утра до 7 вечера. Что касается филиалов МФЦ в Набережных Челнах и в Тукаевском районе Татарстана, то они будут работать с 8 утра до 5 вечера.



Офисы многофункциональных центров в Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске, Елабуге будут принимать граждан до 4 часов вечера. Такой же рабочий день будет во всех районных филиалах МФЦ республики.



Все многофункциональные центры и отделения Почты России Татарстана продолжат работу в обычном режиме 14 мая.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в мае у жителей РТ будет дополнительный выходной из-за проведения праздника Ураза-байрам.