В Татарстане изменится график движения поездов из-за перехода на зимний период

В Татарстане изменится график движения пригородных поездов в связи с переходом на зимний период. Из-за сезонного снижения пассажиропотока из расписания будут выведены несколько электричек, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

В частности, с 30 сентября выводятся из расписания поезда № 6001 Казань – Свияжск и № 6476 Свияжск – Арск, с понедельника по пятницу – электрички № 6440 Казань – Арск и № 6431 Арск – Казань.

По субботам и воскресеньями с 5 октября перестанут курсировать поезда № 6301 Казань – Тюрлема и № 6306 Тюрлема – Казань.

Кроме того, с 14 октября сократится маршрут следования поезда № 6479 Бирюли – Волжск. Он будет ходить сообщением Бирюли – Краснозаринск ежедневно по действующему расписанию.

Ежедневно с 30 сентября начнут курсировать поезда № 6301 Казань – Свияжск и № 6306 Свияжск – Казань.

Пригородный поезд № 6434 Казань – Арск вводится с 30 сентября. Он ежедневно будет отправляться в 13.14 и прибывать в 14.51.