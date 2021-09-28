В Татарстане изменится график движения электричек в связи с переходом на зимний период

В Татарстане изменится график движения пригородных поездов в связи с переходом на зимний период, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Из-за сезонного снижения пассажиропотока выводятся из расписания несколько электричек. В частности, с 1 октября с понедельника по пятницу перестанут курсировать поезда №6001 Казань – Свияжск и №6476 Свияжск – Арск, а с 2 октября по субботам и воскресеньям – электрички №6001 Казань – Тюрлема и №6476 Тюрлема – Арск.

Кроме того, с 15 октября по пятницам, субботам и воскресеньям выводится из расписания пригородный поезд № 6383 Казань – Йошкар-Ола, а с 16 октября по субботам, воскресеньям и понедельникам – поезд № 6382 Йошкар-Ола – Казань.

Маршруты следования четырех пригородных поездов сократятся с 1 октября. Так, электричка № 6420 Казань – Вятские Поляны будет курсировать сообщением Казань – Кукмор по действующему расписанию. Из столицы Татарстана она отправится в 6.09 и прибудет в Кукмор в 9.01.

Поезд №6425 Вятские Поляны – Казань будет ездить сообщением Кукмор – Казань по действующему расписанию. Со станции Кукмор он отправится в 12.06, на станцию Казань приедет в 15.20.

Электричка №6479 Бирюли – Волжск начнет следовать сообщением Бирюли – Краснозаринск тоже действующим расписанием: отправление со станции Бирюли в 18.09 и прибытие в Краснозаринск в 20.07.

Пригородный поезд №6477 Арск – Зеленый Дол будет курсировать сообщением Куркачи – Зеленый Дол. Он отправится со станции Куркачи в 16.20 и прибудет в Зеленый Дол в 18.12.

А движение электричек №6437 сообщением Арск – Казань (отправлением в 16.18 и прибытием в 18.05) и №6432 Казань – Арск (отправлением в 11.02 и прибытием в 12.55) будет продлено с 1 октября.